ВЦИОМ: Большинство москвичей удовлетворены качеством питания в школах

72% опрошенных довольны безопасностью еды

Большинство родителей (68%) удовлетворены качеством питания в школах после того, как в Москве были приняты усиленные меры по повышению контроля за детской едой. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

"Уровень качества школьного питания удовлетворяет 68%, две трети родителей удовлетворены этим вопросом. Недовольны 28%", - заявил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Согласно данным ВЦИОМ, 72% опрошенных довольны безопасностью школьного питания, 60% - разнообразием блюд в школьных столовых, 59% - полезностью еды. Чаще всего родители критикуют вкус (26% опрошенных) и разнообразие (24% опрошенных) блюд в школьном рационе.

Уточняется, что исследование проводилось с 12 по 14 февраля 2020 года. Участниками телефонного опроса стали тысяча родителей детей школьного возраста, проживающих в Москве.

Готовят еду для юных москвичей в основном непосредственно в пищеблоках школ. Для учреждений с буфетами-раздаточными, где пищеблока нет, обеды готовят на комбинатах питания и развозят в специальных изотермических емкостях, поддерживающих температуру блюд. Качество продуктов контролируют технические регламенты и санитарные правила.

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