Учитель выдернула из-под школьника стул и получила кулаком в лицо (видео)

Старшеклассник довел педагога своим хамским поведением
В Псковской области ученик ударил кулаком по лицу учителя математики, после того, как она выдернул из-под него стул.
Инцидент произошел в Лавровской гимназии. Ученик старших классов сидел на задней парте, раскачивался на стуле, щелкал зажигалкой, и мешал вести урок. В какой-то момент педагог с 27-летним стажем работы не выдержала и выдернула из-под школьника стул. Старшеклассник упал на пол. Затем он встал, подошел к учительнице и дважды ударил ее кулаком в лицо. Все это произошло на глазах у одноклассников и ученика младших классов, стоявшего в дверях.
Мать мальчика рассказала, что ее сын сожалеет о своем поступке и попросил у педагога прощения. Учительница простила его, но после драки уволилась из школы.
"Он у нее был, извинялся, прощения просил. <…> Она его простила, сын ее, полицейский, тоже простил. Сказал, что ничего не будет никуда дальше продвигаться", - рассказала изданию "Фонтанка.ру" родительница школьника.
Женщина попросила не критиковать ее в социальных сетях, так как она в одиночку растит троих детей и ей приходится нелегко. Возможно, подростка переведут на домашнее обучение.
"Как там пишут, "что посеешь, то и пожнешь". В этой ситуации, но вот такой вот он есть, и ничего мне уже с этим не сделать, понимаете?", - объяснила мать Псковскому агентству информации.
Региональная полиция и комитет по образованию Псковской области начали проверку. Идет административное расследование, выясняются все обстоятельства инцидента, пишет издание argumenti.ru.
Одноклассники подростка рассказали, что его конфликт с учителем зрел уже давно. Мальчик рос в неблагополучной многодетной семье. Изначально молодой человек планировал бросить школу и перейти в колледж, но вернулся.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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