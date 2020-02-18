ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Учитель выдернула из-под школьника стул и получила кулаком в лицо (видео)

16:10
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Старшеклассник довел педагога своим хамским поведением

В Псковской области ученик ударил кулаком по лицу учителя математики, после того, как она выдернул из-под него стул.

Инцидент произошел в Лавровской гимназии. Ученик старших классов сидел на задней парте, раскачивался на стуле, щелкал зажигалкой, и мешал вести урок. В какой-то момент педагог с 27-летним стажем работы не выдержала и выдернула из-под школьника стул. Старшеклассник упал на пол. Затем он встал, подошел к учительнице и дважды ударил ее кулаком в лицо. Все это произошло на глазах у одноклассников и ученика младших классов, стоявшего в дверях. 

Мать мальчика рассказала, что ее сын сожалеет о своем поступке и попросил у педагога прощения. Учительница простила его, но после драки уволилась из школы. 

"Он у нее был, извинялся, прощения просил. <…> Она его простила, сын ее, полицейский, тоже простил. Сказал, что ничего не будет никуда дальше продвигаться", - рассказала изданию "Фонтанка.ру" родительница школьника.

Женщина попросила не критиковать ее в социальных сетях, так как она в одиночку растит троих детей и ей приходится нелегко. Возможно, подростка переведут на домашнее обучение.

"Как там пишут, "что посеешь, то и пожнешь". В этой ситуации, но вот такой вот он есть, и ничего мне уже с этим не сделать, понимаете?", - объяснила мать Псковскому агентству информации.

Региональная полиция и комитет по образованию Псковской области начали проверку. Идет административное расследование, выясняются все обстоятельства инцидента, пишет издание argumenti.ru.

Одноклассники подростка рассказали, что его конфликт с учителем зрел уже давно. Мальчик рос в неблагополучной многодетной семье. Изначально молодой человек планировал бросить школу и перейти в колледж, но вернулся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Школьный журнал
Школьный журнал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.