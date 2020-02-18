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Милла Йовович уточнила состояние тяжелобольной дочери

16:11
  • вторник
  • 18 февраля 2020

У новорожденной малышки ранее диагностировали желтуху

Милла Йовович поделилась новостями о здоровье рожденной в начале февраля дочери Осиан. Врачи ранее диагностировали у малышки желтуху.
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В настоящее время актриса с нетерпением ждет результатов анализа крови дочери после завершения курса лечения с помощью фотоодеяла.

В своем инстаграме Йовович посетовала, что у дочери много маленьких царапин на пятках в тех местах, где врачи брали кровь на анализы. Артистка призналась, что когда думает об этом, у нее начинает болеть сердце, пишут "Дни.ру".

Актриса с дочерью скоро будут выписаны из больницы. Йовович заверила, что Осиан стало лучше.

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