Милла Йовович уточнила состояние тяжелобольной дочери

У новорожденной малышки ранее диагностировали желтуху

Милла Йовович поделилась новостями о здоровье рожденной в начале февраля дочери Осиан. Врачи ранее диагностировали у малышки желтуху.

В настоящее время актриса с нетерпением ждет результатов анализа крови дочери после завершения курса лечения с помощью фотоодеяла.

В своем инстаграме Йовович посетовала, что у дочери много маленьких царапин на пятках в тех местах, где врачи брали кровь на анализы. Артистка призналась, что когда думает об этом, у нее начинает болеть сердце, пишут "Дни.ру".

Актриса с дочерью скоро будут выписаны из больницы. Йовович заверила, что Осиан стало лучше.

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