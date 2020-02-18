Российский борец попал в серьезное ДТП в Таиланде

Его состояние оценивается как тяжелое

Российский борец вольного стиля Арсен Гусбанов попал в аварию на мопеде на сборах в Таиланде.

По данным ТАСС, 26-летний спортсмен получил повреждение спинного мозга, его состояние оценивается как тяжелое. В Таиланд прилетел его отец. Борца планируют транспортировать в Россию, ему предстоит длительная реабилитация.

Арсен Гусбанов участвовал в чемпионатах России в весовой категории 70 килограмм, а также побеждал на международных турнирах.

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