Российский борец попал в серьезное ДТП в Таиланде

Его состояние оценивается как тяжелое
Российский борец вольного стиля Арсен Гусбанов попал в аварию на мопеде на сборах в Таиланде.
По данным ТАСС, 26-летний спортсмен получил повреждение спинного мозга, его состояние оценивается как тяжелое. В Таиланд прилетел его отец. Борца планируют транспортировать в Россию, ему предстоит длительная реабилитация.
Арсен Гусбанов участвовал в чемпионатах России в весовой категории 70 килограмм, а также побеждал на международных турнирах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"