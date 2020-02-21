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Что ни в коем случае нельзя делать в родительскую субботу 22 февраля

12:51
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Россияне поминают своих предков

22 февраля православные россияне поминают своих усопших родителей. Именно на этот день в наступившем году приходится Мясопустная вселенская родительская суббота, которую также называют Мясопустной субботой. 
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По традиции христиане поминают родителей (и вообще предков) накануне больших праздников: перед Масленичной неделей, перед Троицей, перед Покровом и перед Дмитровым днем. Первая родительская суббота наступает за два дня до Масленицы и за две недели до Великого Поста. 

Вечером 21 февраля и утром 22 февраля в церквях проводят великую панихиду (парастас), во время которой верующие просят Господа Бога явить всем умершим Свою милость. Людям, которые не смогли в этот день попасть в храм, разрешается помолиться об умерших родственниках дома. После службы принято посещать могилы родных. 

В Мясопустную субботу обычно готовят блины. Первый блин оставляют перед иконой, второй - на подоконнике. Несколько блинов можно отнести в церковь или раздать беднякам. 

22 февраля не рекомендуется работать, особенно если это отвлекает человека от молитвы и посещения храма. В этот день все свое внимание желательно уделить духовным вопросам.

Родительскую субботу принято встречать в чистом доме, однако заниматься уборкой в этот день не стоит. Лучше навести порядок накануне. 

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Нищих и обездоленных, которые принимают от вас деньги или продукты, нужно попросить помолиться за усопших. 

22 февраля запрещено злоупотреблять спиртным. Нет ничего хуже, чем прийти на кладбище в пьяном виде. 

В этот день не следует сажать растения, поскольку они, как считается, будут плохо расти и не дадут плодов. 

Кроме того, в Мясопустную субботу не следует ругаться, сквернословить и рукоприкладствовать. 

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