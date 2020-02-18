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Коронавирус диагностировали у еще одного россиянина

16:28
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Мужчина чувствует себя нормально

Еще один гражданин России на круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом. Как сообщили в посольстве России в Японии, это супруг россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля.

Подробности о заразившейся коронавирусом на круизном лайнере россиянке
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В настоящее время заразившийся вирусом находится в специализированном медучреждении префектуры Аити.

"Течение болезни - без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", - говорится в сообщении дипломатов (цитата по "Интерфаксу").

Ранее коронавирус выявили у россиянки с Diamond Princess. О ее личности не сообщается, однако известно, что сама она не запрашивала госпитализацию.

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