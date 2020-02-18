Коронавирус диагностировали у еще одного россиянина

Мужчина чувствует себя нормально
Еще один гражданин России на круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом. Как сообщили в посольстве России в Японии, это супруг россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля.
В настоящее время заразившийся вирусом находится в специализированном медучреждении префектуры Аити.
"Течение болезни - без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", - говорится в сообщении дипломатов (цитата по "Интерфаксу").
Ранее коронавирус выявили у россиянки с Diamond Princess. О ее личности не сообщается, однако известно, что сама она не запрашивала госпитализацию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Пекин подтвердил смерть главврача госпиталя в Ухане от коронавируса
- Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess
- 70 тысяч заразившихся: число жертв коронавируса продолжает расти
- В Европе умер первый заразившийся коронавирусом
- Больных коронавирусом в Китае предупредили о смертной казни