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"Боятся, что растолстею": экс-полковника Захарченко лишили выбора

16:53
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Не быть ему как Виктор Цой

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко пожаловался на то, что хотел бы стать в колонии поваром или электриком, но из него собираются сделать портного.

"Я просил повара-кондитера, но они не разрешают, боятся, что растолстею... Еще я хочу быть кочегаром, как Виктор Цой, но там набор закрыт", - рассказал бывший борец с коррупцией.

Сейчас идет согласование, что Захарченко будет учиться на швеца, пишет "Интерфакс". Однако заключенный утверждает, что у него "жуткая аллергия".

18 февраля Захарченко участвовал в заседании Второго кассационного суда в Москве, который проверяет законность его приговора, по видеосвязи из мордовской колонии №5, где он в настоящее время отбывает наказание, пишет "Интерфакс".

Бывшего главу управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года за несколько эпизодов взяточничества.  При обыске в его квартире были обнаружены девять миллиардов рублей. Происхождение этих денег экс-полковник объяснить не смог, их изъяли в государственную казну.

В 2019 году Захарченко приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 миллионов рублей и лишением звания полковника за получение взятки.

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