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Появилось видео фигуристки Аделины Сотниковой из больницы

16:59
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Олимпийскую чемпионку засняли в шейном воротнике после операции в Москве

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову прооперировали в Москве. Спортсменка находится в Городской клинической больнице №67 имени Ворохобова.

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Как передает источник РИА Новости, 23-летнюю Сотникову положили в отделение первой нейрохирургии.

Издание Sport24 публикует видео с фигуристкой и больницы. На кадрах она сидит в холле медучреждения в шейном воротнике. По данным СМИ, Сотникова перенесла операцию и уже не первый день находится в ГКБ.

В окружении Сотниковой пока не комментируют ее состояние.

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