Появилось видео фигуристки Аделины Сотниковой из больницы

Олимпийскую чемпионку засняли в шейном воротнике после операции в Москве

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову прооперировали в Москве. Спортсменка находится в Городской клинической больнице №67 имени Ворохобова.

Как передает источник РИА Новости, 23-летнюю Сотникову положили в отделение первой нейрохирургии.

Издание Sport24 публикует видео с фигуристкой и больницы. На кадрах она сидит в холле медучреждения в шейном воротнике. По данным СМИ, Сотникова перенесла операцию и уже не первый день находится в ГКБ.

В окружении Сотниковой пока не комментируют ее состояние.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована ⚡ pic.twitter.com/sLJUAaEylI — SPORT24.ru (@sport24_ru) February 18, 2020

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"