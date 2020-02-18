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На Украине запретили фильм с постельной сценой Зеленского и Акиньшиной

17:27
  • вторник
  • 18 февраля 2020

В картине также снялись Ходченкова и Варнава

Госкино Украины запретило в 2019 году фильм "Восемь первых свиданий", в котором сыграл нынешний президент страны Владимир Зеленский одну из главных ролей.

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Вместе с ним в картине снялись российские актрисы Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова и Екатерина Варнава. Последняя внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, пишет "Интерфакс".

Помимо своей актерской работы, Зеленский выступил продюсером и сценаристом фильма. По сюжету, Никита, герой Зеленского, делает предложение Илоне (Екатерина Варнава), но в однажды после бурной вечеринки просыпается в одной постели с Верой (Оксана Акиньшина). И так начинает происходить каждый раз, хотя герои отчетливо помнят, что засыпали каждый у себя дома.

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