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ФСБ предотвратила два теракта в Крыму

17:10
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Атаки готовили подростки 2004 и 2003 годов рождения

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в школах Керчи. У них изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы, атаку на образовательные учреждения готовили молодые люди 2004 и 2003 годов рождения.

"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных", - говорится в сообщении.

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