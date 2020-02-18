Путин поддержал предложение об отмене комиссий при оплате ЖКХ

Инициатива поступила от фракции "Единой России" в Госдуме

Законотворческая деятельность "Единой России" стала темой встречи Владимира Путина с лидером фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым.

"Фракция "Единая Россия" – самая крупная в Госдуме, в регионах у вас много сторонников. Большую работу партия ведёт для обеспечения устойчивого, поступательного развития страны. Вы знаете, я регулярно встречаюсь с лидерами фракций, у нас с Вами, можно сказать, такая очередная рабочая встреча. Поговорим по всем вопросам, которые Вы считаете наиболее важными в ходе организации законотворческой работы", - сказал Путин.

"Мы практически единогласно приняли поправки в первом чтении, внесённые вами в Основной закон, в Конституцию, и в первую очередь, конечно, поправки, направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий. Сейчас идёт достаточно широкое обсуждение, в том числе и, конечно, в Государственной Думе, и мы выезжаем в регионы, интенсивно идёт общение с нашими избирателями", - заявил Неверов.

Он рассказал президенту об инициативе "Единой России" отменить банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ, передает "ТВ Центр". Он отметил, что такая комиссия является дополнительной нагрузкой для россиян и, в первую очередь, для пенсионеров. В настоящее время сбор составляет от 0,5% до 2% - независимо от того, каким именно образом совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата. Владимир Путин поддержал идею внести законопроект об отмене банковской комиссии в Госдуму. Президент согласился также с другим предложением Сергея Неверова - встретиться в ближайшее время с лидерами всех четырех парламентских фракций и обсудить их инициативы по поправкам в Конституцию.

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