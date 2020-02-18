При условии, если она не утвердит более трети кабинета министров

В Конституции могут закрепить право президента на роспуск Госдумы в случае, если она не утвердит более трети кабинета министров. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон государства Павел Крашенинников по итогам очередного заседания комиссии.

Ее участники рассмотрели пакет поправок ко второму чтению законопроекта в нижней палате парламента, передает "ТВ Центр". Подгруппы уже утвердили тексты по второй и четвертой главам Конституции, которые касаются президента и правительства. Так, в части, посвященной главе государства, предлагается уточнить, что он обеспечивает "гражданский мир и согласие в стране", а также слаженное функционирование органов публичной власти.

Рабочая группа предложила прописать норму, по которой президент осуществляет общее руководство правительством. Также была озвучена поправка о неприкосновенности главы государства после прекращения его полномочий. Второе чтение законопроекта об изменениях в Конституцию должно было пройти 14 февраля. Но в связи с большим количеством поступающих предложений срок обсуждения был продлен до 2 марта.

"Технология такая. Мы обсуждаем вопросы, в том числе вопросы, которые были на совещании у президента. Мы обсуждаем конкретные тексты статей, мы обсуждаем, как, допустим, конкретная глава, посвященная правительству, будет взаимодействовать с главой, посвященной президенту, с федеральным собранием, с судами. Работа продолжается. Мы, скорее всего, на следующем заседании будем рассматривать вопросы, связанные с общероссийским голосованием", - сказал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

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