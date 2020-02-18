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Появилось видео задержания подростков, готовивших теракты в Крыму

18:04
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Один из них на камеру признался, что готовил взрыв в школе

В Керчи сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух подростков, которые готовили  теракты в образовательных учреждения полуострова.

Как стало известно, подозреваемые 2003 и 2004 годов рождения были сторонниками экстремистской идеологии. По адресам их проживания изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Все компоненты бомб приобретались в интернете, а пробные образцы взрывных устройств проверяли на домашних животных. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту подготовки террористических актов, передает "ТВ Центр".

На видеозаписи, распространённой ФСБ, один из подростков признался, что готовил взрыв в школе. Стоит отметить, что в Курганской области сотрудники спецслужб выявили ещё одного подростка 2004 года рождения, который связывался с подозреваемыми через интернет и был осведомлён об их намерениях. Он дал свидетельские показания.

Также сотрудники ФСБ установили, что наряду с подготовкой терактов, подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые "группы смерти". В них велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений.

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