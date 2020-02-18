Что известно о заразившемся коронавирусом россиянине

Он находится в больнице в Японии

Власти Китая сообщили об устойчивом снижении динамики заражения коронавирусом. Число новых заболевших - меньше двух тысяч в сутки - уже на протяжении двух недель. Вне провинции Хубэй - менее ста в день. А за пределами Китая самым крупным вирусным очагом стало большое круизное судно, которое находится в карантине в японской Иокогаме. Под угрозой более пятисот человек. Госпитализирован второй гражданин России.

Оставаться подолгу в тесных каютах, конечно, сложно. Но пассажиры круизного лайнера Diamond Princess стараются лишний раз не выходить на палубу и соблюдать карантин. Ведь у многих заразившихся заболевание протекало без симптомов. О диагнозе не подозревал и российский турист, у которого во вторник обнаружили коронавирус. Это уже второй россиянин на борту японского судна, которого пришлось госпитализировать.

"Вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой на вчерашний день было подозрение на заражение коронавирусом. В настоящее время россиянин госпитализирован. Он находится в специальном учреждении префектуры Айти. Течение болезни бессимптомное. Чувствует себя нормально", - сообщила пресс-атташе посольства России в Японии Татьяна Кочкина.

В российском посольстве пояснили, что эвакуация двух десятков наших соотечественников, находящихся на борту, начнётся после завершения карантина. То есть уже в среду. Пока же оказавшиеся в заточении туристы развлекают себя, выкладывая в сеть рассказы о жизни на лайнере.

Подробности смотрите в репортаже Анны Пешехоновой.

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