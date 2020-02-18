Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

"Единая Россия" уже ведет переговоры с Министерством связи

В Москве состоялось первое заседание оргкомитета "Единой России" "Наша Победа", который координирует работу патриотических партийных проектов и реализует их. Одной из тем встречи стала инциатива "Волонтеров Победы" по установлению персонального шефства над участниками Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

Члены оргкомитета обсудили процедуру закрепления за фронтовиками ответственных из числа партийного актива. Также единороссы заявили о намерении обеспечить ветеранов бесплатным мобильным телефоном. Партия уже ведет переговоры с Министерством связи о выделении участникам войны бесплатного лимита времени на звонки. Оргкомитет "Наша победа" был создан по решению президиума генсовета "Единой России" в январе. Его главная задача - объединить все партийные направления и проекты по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, помощи ветеранам и противодействию фактам исторической фальсификации.

"В целом в работе нашего комитета будут принимать участие большое число как государственных, так и негосударственных структур, наших партнеров, без которых мы не в состоянии реализовывать те замыслы, предложения, которыми уже богат оргкомитет, несомненно они будут дальше развиваться. Главная задача, которую создает наш оргкомитет, и вся работа, которая ведется и государством, и обществом - в первую очередь это забота о наших фронтовиках и ветеранах. В этой связи очень важно, что прозвучала инициатива об установлении персонального ухода и заботы за каждым участником и инвалидом Великой Отечественной войны", - заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"