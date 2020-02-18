Россиянам предложили сменить гудок на мелодии в честь 75-летия Победы

Акция стартует 23 февраля

Мобильные операторы запустили акцию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пользователи смогут сменить стандартный гудок на мелодию военных лет, чтобы почтить память погибших и отдать дань уважения ныне здравствующим ветеранам. На выбор даются следующие композиции: "Темная ночь", "Прощание славянки", "Катюша", "Синий платочек" и "Нам нужна одна победа".

Для того, чтобы подключить эту функцию, необходимо набрать с мобильного телефона 1945, предварительно прослушать мелодию и установить ее в качестве гудка. Акция стартует 23 февраля, информирует сайт, посвященный празднованию Победы.

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