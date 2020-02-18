Опрос ВЦИОМ: две трети родителей довольны качеством школьного питания

Школам не нужно специальное меню

Родители московских школьников считают, что ввод специального меню в учебных заведениях не требуется.

Такие данные привел ВЦИОМ по результатам исследования, заказанного Общественной палатой Москвы. Две трети родителей удовлетворены качеством питания. 70% опрошенных родителей отметили, что информированы о питании своих детей в школах. 44% респондентов готовы назвать, что их ребенок ел в школе на прошлой неделе.

Только 27% родителей считают, что в школах нужно специальное меню. Одни просят добавить в рацион больше овощей и фруктов, другие – красного мяса, заявил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Исследование ВЦИОМ показало, что 43% московских школьников решают проблему питания самостоятельно либо не питаются в школе вовсе. 57% столичных школьников обедает, 13% - только завтракает. Каждый шестой из тех, кто не питается в школе, недоволен качеством питания.

Родители, которые платят за питание, в среднем на ребенка расходует 2400 рублей в месяц.

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