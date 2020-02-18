Брэдли Купер положил глаз на экс-жену Тома Круза

Оказалось, что они соседи

Американский актер Брэдли Купер начал встречаться Кэти Холмс, бывшей женой своего коллеги Тома Круза.

По информации издания Gossip Cop, Купер и Холмс живут в одном районе Нью-Йорка и однажды встретились в местном супермаркете. Актеры обменялись номерами телефона, Купер помог Холмс пережить болезненное расставание и, видимо, после этого отношения Брэдли и Кэти переросли в нечто большее, пишет интернет-портал "Дни.ру".

За последние месяцы Купера видели со многими девушками. Ему приписывали роман с испанской актрисой Аной де Армас, но слухи не подтвердились. Кэти Холмс шесть лет состояла в отношениях с актером Джейми Фоксом ("Джанго освобожденный"). До него актриса шесть лет была замужем за Томом Крузом, в браке родилась дочь Сури.

Брэдли Купер расстался с Ириной Шейк летом прошлого года. Долгое время фанаты были уверены, что причиной размолвки пары стала Леди Гага, с которой Купер работал на съемках фильма "Звезда родилась". Но это оказалось выдумкой.

По последним данным, сейчас Шейк состоит в отношениях с британским фотографом Рованом Папье. Несмотря на то, что и Ирина, и Брэдли с головой ушли в новую любовь, про общую дочку Лею они не забывают. За девочкой следят по очереди.

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