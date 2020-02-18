ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брэдли Купер положил глаз на экс-жену Тома Круза

19:11
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Оказалось, что они соседи

Американский актер Брэдли Купер начал встречаться Кэти Холмс, бывшей женой своего коллеги Тома Круза.

По информации издания Gossip Cop, Купер и Холмс живут в одном районе Нью-Йорка и однажды встретились в местном супермаркете. Актеры обменялись номерами телефона, Купер помог Холмс пережить болезненное расставание и, видимо, после этого отношения Брэдли и Кэти переросли в нечто большее, пишет интернет-портал "Дни.ру".

За последние месяцы Купера видели со многими девушками. Ему приписывали роман с испанской актрисой Аной де Армас, но слухи не подтвердились. Кэти Холмс шесть лет состояла в отношениях с актером Джейми Фоксом ("Джанго освобожденный"). До него актриса шесть лет была замужем за Томом Крузом, в браке родилась дочь Сури.

Брэдли Купер расстался с Ириной Шейк летом прошлого года. Долгое время фанаты были уверены, что причиной размолвки пары стала Леди Гага, с которой Купер работал на съемках фильма "Звезда родилась". Но это оказалось выдумкой. 

По последним данным, сейчас Шейк состоит в отношениях с британским фотографом Рованом Папье. Несмотря на то, что и Ирина, и Брэдли с головой ушли в новую любовь, про общую дочку Лею они не забывают. За девочкой следят по очереди.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Кэти Холмс
Кэти Холмс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.