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Названа причина госпитализации фигуристки Сотниковой

19:06
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Информация о том, что спортсменка перенесла операцию, подтвердилась

Здоровью олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой ничего не угрожает. Она перенесла плановую операцию.

Появилось видео фигуристки Аделины Сотниковой из больницы
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"Это была запланированная операция, ничего экстренного. Все в порядке", - сообщила ТАСС бывший тренер 23-летней фигуристки Елена Буянова.

Ранее во вторник СМИ распространили видео, на котором Сотникова сидит в коридоре больницы с шейным воротником. Предварительно, она находится в Городской клинической больнице №67 имени Ворохобова в отделении первой нейрохирургии. В больнице не уточнили диагноз, а также в каком состоянии находится пациентка.

Сотникова является олимпийской чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

Видео: фигуристка Сотникова опубликовала откровенное видео

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