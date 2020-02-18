Названа причина госпитализации фигуристки Сотниковой

Информация о том, что спортсменка перенесла операцию, подтвердилась

Здоровью олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой ничего не угрожает. Она перенесла плановую операцию.

"Это была запланированная операция, ничего экстренного. Все в порядке", - сообщила ТАСС бывший тренер 23-летней фигуристки Елена Буянова.

Ранее во вторник СМИ распространили видео, на котором Сотникова сидит в коридоре больницы с шейным воротником. Предварительно, она находится в Городской клинической больнице №67 имени Ворохобова в отделении первой нейрохирургии. В больнице не уточнили диагноз, а также в каком состоянии находится пациентка.

Сотникова является олимпийской чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

Видео: фигуристка Сотникова опубликовала откровенное видео

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