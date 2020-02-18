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Это мальчик! Джиган стал отцом в четвертый раз и показал фото долгожданного сына

19:23
  • вторник
  • 18 февраля 2020

В семье растут три девочки

34-летний российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) стал отцом в четвертый раз – 18 февраля его жена Оксана Самойлова родила долгожданного сына Давида.

Мальчик появился на свет в роддоме в Майями. Как пишет "Экспресс-газета", 31-летней Оксане делали кесарево сечение.

"Это мальчик", - подписал публикацию в социальных сетях счастливый отец.

 

Джиган и Оксана женаты уже семь лет, они расписались в декабре 2012 года. Пара воспитывает трех дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю.

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