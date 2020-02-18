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Дмитрий Дибров перенес инсульт

19:27
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Появилась новая информация о состоянии телеведущего

Представитель Дмитрия Диброва Табриз Шахиди озвучил новые данные о состоянии телеведущего. По его словам, журналист перенес микроинсульт.

Жена сделала заявление после госпитализации Диброва
Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве

Информация об инсульте подтвердилась после того, как стали известны итоги обследования Диброва. При этом ранее сам телеведущий в разговоре с РИА Новости заявил: "Инсульт - это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок".

Шахиди добавил, что врачи рекомендуют Диброву побыть в больнице еще 7-10 дней. Журналист чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно и находится в собственной палате.

Во вторник модель Полина Диброва сделала заявление после госпитализации 60-летнего супруга. Дибров потерял сознание в кафе кинотеатра "Октябрь", куда он пришел на премьеру фильма "На Луне" Егора Кончаловского. Телеведущего спас Леонид Якубович.

"Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся!" - написала Полина Диброва в инстаграме, опубликовав их семейное фото.

Видео: "Мой герой. Дмитрий Дибров"

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