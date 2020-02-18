Суд озвучил приговор студенту МАИ по делу о нападении на росгвардейца

Гособвинение ранее просило назначить Андрею Баршаю 3,5 года колонии

Суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы условно 21-летнего студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая за нападение на сотрудника Росгвардии.

27 июля в центре Москвы на улице Рождественка Баршай, "реализуя внезапно возникший преступный умысел", напал на сотрудника Росгвардии Александра Козлова. Согласно фабуле дела, последний почувствовал физическую боль.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Баршаю 3,5 года колонии общего режима, передает "Интерфакс". Потерпевший Козлов, которому Баршай принес извинения, заявил суду, что претензий к студенту не имеет.

27 июля 2019 года в Москве проходила несанкционированная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Видео нападений на росгвардейцев в ходе беспорядков в Москве

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