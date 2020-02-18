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"Есть чувство гола": раскрыт секрет игры Путина в хоккей

20:13
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Как президенту удается забивать столько шайб

Летописец Путина, журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников рассказал о любви президента к хоккею.
Владимир Путин забил 10 шайб в ворота соперников по НХЛ

Он объяснил, почему в хоккейных матчах главе государства удается забить столько шайб. Все дело в том, что наш президент действительно хорошо играет в хоккей и много тренируется.

"Путину нравится играть в хоккей, а кому-то нравится подыгрывать. Вот они и подыгрывают <…> У Путина есть чувство гола. С этим ничего нельзя поделать. Вот он стоит на пяточке и ждет паса. А дальше он забивает очень непростые голы. И они такие, четкие. Я думаю, ему это не может не нравиться", - рассказал журналист в интервью Юрию Дудю.

Путин не просит никого ему подыгрывать. Те, кто делает это - добровольцы, это их право. Кроме того, многие стараются объехать президента, чтобы его не травмировать.

"Травмированный на хоккее президент – всей стране плохо", - заключил Колесников.

Андрей Колесников работает корреспондентом газеты "Коммерсант", на протяжении 20 лет изучает деятельность президента Владимира Путина. Он написал более десяти книг о российском лидере.

Видео: Президентский хоккей Путина и Лукашенко завершился победой

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