ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

19:56
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Указ главы государства уже вступил в силу

Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента России.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится на сайте Кремля.

В администрации президента России Сурков курировал украинское направление. Ранее он занимал пост вице-премьера и также работал в должности руководителя аппарата правительства.

Информация о возможном уходе Суркова с поста помощника президента появилась 11 февраля. В Кремле тогда опровергли эту информацию.

Однако, как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, главным по вопросам Украины можно считать заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Владислав Сурков
Владимир Путин и Владислав Сурков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.