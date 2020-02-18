Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Указ главы государства уже вступил в силу

Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента России.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится на сайте Кремля.

В администрации президента России Сурков курировал украинское направление. Ранее он занимал пост вице-премьера и также работал в должности руководителя аппарата правительства.

Информация о возможном уходе Суркова с поста помощника президента появилась 11 февраля. В Кремле тогда опровергли эту информацию.

Однако, как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, главным по вопросам Украины можно считать заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.

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