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Приступ Диброва в кинотеатре "Октябрь" попал на видео

20:56
  • вторник
  • 18 февраля 2020

У телеведущего диагностировали микроинсульт

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент приступа телеведущего Дмитрия Диброва в кафе кинотеатра "Октябрь".

На кадрах, которые публикует "Пятый канал", можно заметить, как вокруг Диброва столпились люди и пытаются оказать ему первую помощь. Рядом стоит Леонид Якубович и спокойно руководит процессом. Позже приехали медики, они забрали Диброва в больницу.

У телеведущего диагностировали микроинсульт, несколько дней он пробудет под наблюдением специалистов. "Давление скакануло, кто мог предвидеть… Все-таки мне 60 лет. Обследуют, подлечат. Я полагаю, дней через десять меня выпишут", - сообщил Дибров "Вечерней Москве".  

Инцидент с Дибровым произошел вечером 17 февраля. Телеведущий потерял сознание в кафе кинотеатра "Октябрь", куда он пришел на премьеру фильма "На Луне" Егора Кончаловского. Стоящий рядом ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович попросил вызвать скорую помощь. Он сразу же позвонил жене Диброва и телеведущей Елене Малышевой.

"Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает", - прокомментировала произошедшее Полина Диброва, жена телеведущего.

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