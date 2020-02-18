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Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

20:56
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Распоряжение премьера вступит в силу 20 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях. Ограничение вступит в силу с 20 февраля.
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию прекратят 19 февраля.

"С 00:00 местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан КНР через госграницу России, въезжающих на территорию России в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении аппарата Голиковой о решениях оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В сообщении подчеркивается, что решения оперативного штаба в отношении граждан КНР были приняты "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

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