ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сертификат на маткапитал дадут при выписке из роддома

21:45
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Россия избавляется от бюрократических проволочек

Сертификат на материнский капитал будут выдавать семьям сразу после выписки из роддома.
Маткапитал предложили распространить на отцов-одиночек

Его выдадут на основании данных, полученных при поступлении в родительное отделение, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом", - объяснил глава Минфина.

Силуанов отметил, что с середины 2020 года в России заработает система, которая позволит гражданам получать социальные выплаты без бюрократических проволочек, передает ТАСС.

"Деньги в бюджете есть. Самое главное, чтобы эти инициативы не утонули в бюрократических разных наших проволочках <…> Сейчас поставлена задача - сделать так, чтобы получение социальных выплат было простым, доступным и быстрым", - подчеркнул Силуанов.

15 января российский лидер Владимир Путин поручил выплачивать материнский капитал семьями при рождении первенца. Речь идет о сумме в размере 466 тысяч рублей. За второго ребенка семья получит 616 тысяч рублей. К тому же президент распорядился ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, которые живут в семьях, чей доход составляет меньше одного прожиточного минимума.

Видео: Госдума оперативно примет новый порядок выплаты маткапитала

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Роддом
Роддом
Роддом
Роддом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.