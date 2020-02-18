Сертификат на маткапитал дадут при выписке из роддома

Россия избавляется от бюрократических проволочек

Сертификат на материнский капитал будут выдавать семьям сразу после выписки из роддома.

Его выдадут на основании данных, полученных при поступлении в родительное отделение, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом", - объяснил глава Минфина.

Силуанов отметил, что с середины 2020 года в России заработает система, которая позволит гражданам получать социальные выплаты без бюрократических проволочек, передает ТАСС.

"Деньги в бюджете есть. Самое главное, чтобы эти инициативы не утонули в бюрократических разных наших проволочках <…> Сейчас поставлена задача - сделать так, чтобы получение социальных выплат было простым, доступным и быстрым", - подчеркнул Силуанов.

15 января российский лидер Владимир Путин поручил выплачивать материнский капитал семьями при рождении первенца. Речь идет о сумме в размере 466 тысяч рублей. За второго ребенка семья получит 616 тысяч рублей. К тому же президент распорядился ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, которые живут в семьях, чей доход составляет меньше одного прожиточного минимума.

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