Раскрыты подробности задержания подростков, готовивших теракты в Крыму

Один из них готовился к атаке, убивая животных

В Керчи ФСБ удалось предотвратить серию терактов в образовательных учреждениях, которые готовили двое подростков. В домах подозреваемых оперативники обнаружили самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами, а также компоненты для производства взрывчатки. В ходе допроса задержанные рассказали о мотивах и раскрыли шокирующие подробности преступного замысла.

Обыски на рассвете. Сотрудники ФСБ сопротивления не встречают. В доме – родители и подросток. По данным спецслужб, школьник готовил теракт. В его личных вещах обнаружили самодельные взрывные устройства, начиненные гвоздями и саморезами, а также банки и пакеты с компонентами для их изготовления.

Еще один обыск, и тоже в Керчи. Картина идентичная. В рюкзаке - пистолет и связки самодельных взрывных устройств. Подозреваемый признался в подготовке к вооруженному нападению на школу.

-Взорвать ее хотел. -Взорвать? -Да.

Подросток нашел и изучил подробную схему здания. Инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств школьник якобы увидел в интернете, там же заказал компоненты. Испытания своего оружия проводил на заброшенной территории, где в том числе издевался над животными.

- Котов убивали. Одного подожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали.

Сообщается, что школьник до задержания находился в "зоне риска". Два года назад с ним уже проводили профилактическую беседу. Причиной стала публикация фашистских символов на его странице в социальной сети и обсуждение взрывчатки. Позже он вступил в интернет-сообщество неонацистов. Второму подозреваемому – 17 лет. Он студент колледжа. Оба подростка были администраторами в соцсетях и мессенджерах - группы, где призывали других пользователей совершать аналогичные преступления. Один из членов такой группы, житель Курганской области 2004 года рождения, рассказал сотрудникам спецслужб, что общался с задержанными по интернету и знал о готовящихся атаках.

В Керчь уже выехали представители Министерства образования, науки и молодежи. В ближайшие дни они проведут комплексную проверку образовательных учреждений города. Также, по словам председателя Госсовета республики, планируется ввести парламентский контроль за подростками из зоны риска.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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