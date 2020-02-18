Спасательная операция попала на видео

В Петербурге наградили полицейского, который спас мужчину из-подо льда на канале Грибоедова. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Молодой человек прыгнул с моста на лед и провалился в холодную воду. Лейтенант Дмитрий Зайцев отреагировал мгновенно и уже через несколько минут при помощи своих сослуживцев достал пострадавшего из реки. Спасательная операция попала в объективы камер очевидцев.

На кадрах камеры наблюдения видно, как человек, спокойно идущий по мосту, вдруг неожиданно бросается к перилам и прыгает в воду. Прохожие даже не сразу понимают, что произошло, но уже через несколько секунд бегут за помощью. По счастливой случайности, рядом оказался наряд полиции. Один из офицеров, не раздумывая, бросился на помощь.

Полицейский точно просчитывает каждый шаг: не прыгает, отлично понимая, что и без того тонкий лед не выдержит, а аккуратно скатывается по отвесной стене канала, ложится на льдину, рассредоточивая вес по всей ее плоскости, и ползет к тонущему человеку. Берет его за руку и осторожно тянет за собой. И вот уже коллеги на берегу кидают трос, опускают лестницу.

Из воды Дмитрий Зайцев вынес мужчину буквально на руках. Благодаря четкости и аккуратности вся спасательная операция заняла не более трех минут.

Глубина канала Грибоедова – около трех метров, вверх по гранитной стене - столько же. Причем стены абсолютно гладкие, выбраться самостоятельно нереально. Как и проплыть в ледяной воде пару сотен метров до ближайшего причала. Полицейский прекрасно понимал, спасая чужую жизнь, он рискует собственной.

29-летний лейтенант, инспектор спецроты туристической полиции Дмитрий Зайцев признается, прыгнул за человеком инстинктивно, не мог иначе. Хотя по инструкции должен был вызвать сотрудников МЧС и ждать на месте до их прибытия. Но раздумывать было некогда: человек находился в ледяной воде, счет шел на минуты.

"В воде же человек был, вот и прыгнул, это чисто человеческий фактор сработал. Я подполз к нему, молча протянул ему руку, он молча дал мне, и мы поплыли выбираться. Мне было не страшно, рядом были коллеги, дали мне куртку", - рассказал Зайцев.

Его поблагодарили за храбрость и профессионализм. Отметили премией и благодарственным письмом. Прыгнувшего в канал 22-летнего юношу уже выписали из больницы - его привезли с диагнозом легкое переохлаждение. Мужчина так и не смог объяснить, зачем он это сделал.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург .

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