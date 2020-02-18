Шойгу: США грабят нефтяные богатства Сирии

Месторождения нефти контролируются США

НАТО необходимо наращивать сотрудничество с ведущими игроками, включая Россию. Об этом заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по итогам переговоров глав министерств иностранных дел и обороны Италии и России.

Встреча состоялась в Риме в формате "2+2" впервые с 2013 года, передает "ТВ Центр". Переговоры прошли в закрытом режиме. Сергей Лавров и Сергей Шойгу обсудили с итальянскими коллегами вопросы двустороннего сотрудничества по линиям своих ведомств, а также международные проблемы. Среди них - договоры о стратегической стабильности, включая СНВ и ДРСМД. Также министры обменялись мнениями по ряду региональных проблем.

"Договорились продолжать поддерживать плотный диалог на ливийском направлении, в обозримом будущем, через несколько недель, провести, в частности, специальные консультации на эту тему. Что касается Сирии, у нас есть общее мнение о необходимости налаживания устойчивой и эффективной работы Конституционного комитета, который был запущен в октябре 2019 года в Женеве при решающей роли стран-гарантов Астанинского формата. Сегодня на первый план также выходят усилия по ликвидации остающихся очагов терроризма и по созданию условий для возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц. Для этого нужно восстанавливать разрушенную инфраструктуру", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Люди тянутся в свои дома, люди хотят возвращаться. Там, конечно, нужно решать ещё много разных вопросов. И одним из них является - хотя бы в какой-то части - отмена тех санкций, которые существуют сегодня в отношении Сирии. В частности, санкции, запрещающие поставки энергоносителей. С одной стороны, месторождения нефти, где добывается нефть, контролируются США, и там идёт неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны - запрещается подвоз нефти туда", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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