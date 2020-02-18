Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во "Внуково"

У самолета сработал датчик неисправности

Самолет Sukhoi Superjet аварийно сел в московском аэропорту "Внуково" после срабатывания датчика неисправности

Как сообщили экстренные службы РИА Новости, воздушное судно приземлилось с открытой передней стойкой шасси. В свою очередь источник ТАСС утверждает, что у самолета возникла проблема с кондиционированием.

Посадка прошла благополучно. По предварительным данным, SSJ летел из Берлина.

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