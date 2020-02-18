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Путин подписал закон о звании ветерана для военных в Крыму

22:54
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Документ опубликован на портале правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана военной службы для военнослужащих, проходивших военную службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он предусматривает, что звание ветерана военной службы будет присваиваться военнослужащим, в том числе уволенным в запас, постоянно проживавшим и проходившим военную службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России.

Кроме того, закон конкретизирует присвоение звания "ветеран военной службы" тем, что получил во время несения службы ранения или увечья.

Закон о присвоении званий ветеранов военной службы жителям Крыма и Севастополя был принят в окончательном чтении Госдумой 6 февраля.

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