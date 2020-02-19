Двое россиян покинули лайнер Diamond Princess в Японии

На круизном лайнере в Японии частично сняли карантин из-за коронавируса

В Москву прибыл самолет с 62 пассажирами, которые провели 14 дней на карантине в санатории под Тюменью. Россиян и граждан других стран - всего 144 человека - эвакуировали две недели назад из китайского Уханя бортами Минобороны.

В среду почти все они отправятся по домам - самолетами и поездами, несколько человек решили задержаться в Тюмени, чтобы посмотреть город. Карантинный период завершён - по результатам всех необходимых анализов ни у одного из них коронавирус не обнаружен.

Сегодня же круизный лайнер Diamond Princess начали покидать пассажиры, которые также прошли проверку на наличие коронавируса. Все они здоровы. В первой группе – около 500 человек, среди них двое россиян, передает "Газета.Ru". Людей перевозят на автобусах - расходы взяла на себя компания-владелец судна. Она же компенсирует стоимость тура и билетов на родину. Заразившихся на лайнере - 542 человека, среди них один наш соотечественник, он госпитализирован, его супруга также под наблюдением врачей.

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