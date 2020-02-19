15 лет за пропаганду семейных ценностей: в Бельгии принят скандальный закон?

Разбираемся в ситуации

В Бельгии запретили пропаганду семейных ценностей. Нарушителям грозит наказание – 15 лет за решеткой. Информационные сайты с тревогой сообщают нам: закон вступит в силу 1 марта. Цитируют спикера парламента Марка Кааскопера, назвавшего закон.

Источники уточняют - под запрет попадает любая пропаганда гетеросексуальных отношений. Да что же теперь, за просмотр каждого второго фильма могут упрятать на 15 лет?

Разберемся. Отделив традиционные ценности от пропаганды сексуальных меньшинств. Европа пережила декриминализацию однополых отношений в XX веке, в XXI страны ЕС одна за другой стали признавать однополые браки – Бельгия, кстати, была одной из первых.

Правда, и в ЕС остаются очаги сопротивления – особенно в странах бывшего Восточного блока. Которые не спешат менять в своих конституциях статьи о семье, где записано: брак - это не просто союз "супруга один" и "супруга два", а союз мужчины и женщины.

И даже в тех странах толерантной Европы, где однополые партнерства узаконены, не везде им позволяют усыновлять детей. Но с запретом пропаганды семейных ценностей вышел перебор. Информацию запустил известный фейковый портал "Панорама", и информацию живо подхватили другие сайты, специализирующиеся на сплетнях.

Так что в действительности всё не так как на самом деле.

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