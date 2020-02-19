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Кто провоцирует обострение обстановки в Донбассе

09:34
  • среда
  • 19 февраля 2020

Урегулирование конфликта в Донбассе подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Кто провоцирует обострение обстановки в этом регионе? Будет ли принят во внимание "план из 12 шагов по безопасности на Украине", представленный на Мюнхенской конференции? И когда Киев начнет выполнять Минские соглашения?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Александр Асафов.

"Когда мы говорим украинская власть, мы пытаемся обсудить некий монолит, центр принятия решения, которого не существует", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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