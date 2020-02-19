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Названа причина аномально теплой зимы в России

08:34
  • среда
  • 19 февраля 2020

Температурные отклонения достигли 25-28 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что аномально теплая зима в России связана с движением воздушных масс из Атлантики. 
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По словам синоптика, в течение нынешней зимы атлантические воздушные массы вытесняли холодный воздух из Сибири. Антициклон ненадолго установился только в конце декабря и январе благодаря северным потокам. Роман Вильфанд не смог припомнить, когда последний раз возникала такая ситуация. 

Температурные отклонения от нормы этой зимой составили 25-28 градусов, отметил специалист. В ближайшие пять дней отклонения достигнут 16-20 градусов.

До конца недели в Москве будет облачно с прояснениями. "Перистые облака, высоко кучевые, они дают хорошую освещенность. Все-таки это не мрачные облака. Нет солнца, но света достаточно, хоть он и рассеянный. Это не грустная погода", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

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