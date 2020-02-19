Юрий Антонов: редкие фото, тайна написания песен и красивые романы

Музыкант отмечает юбилей

В среду юбилей отмечает Юрий Антонов. Народному артисту России, певцу и композитору - 75. "Поверь в мечту", "От печали до радости", "Я вспоминаю" - эти и десятки других хитов поёт вся страна.

Он настолько убедителен, что благодаря ему уже десятилетия все непременно верят в мечту, с удовольствием возвращаются "Под крышу дома своего" или всерьёз ищут тот город, где можно "пройти по Абрикосовой, свернуть на Виноградную".

О карьере композитора или певца Юрий Антонов в детстве и не мечтал. В семье музыкантов не было, разве что мама очень любила петь. А в белорусском городке Молодечно, где он тогда жил, выбор оказался небольшой - три учебных заведения - Кооперативный и Политехнический техникумы да Музыкальное училище. Отец после службы в Германии привёз трофейные аккордеоны - вот на них Антонов и начинал играть.

"Для меня эта музыкальная школа была как обязаловка какая-то, я ходил с этим аккордеоном за плечами, и мне это все было в тягость", - вспоминает народный артист России.

Тем не менее, в 14 лет он уже руководил хором в железнодорожном депо. Спустя годы у Юрия Антонова появился и свой первый ансамбль. А первая написанная им песня сразу же стала хитом.

Громких красивых романов ему приписывали много - мексиканская актриса, финская миллионерша. Но сам он говорит - ни одной песни конкретной даме сердца не посвятил. Однако женскую аудиторию страны покорил раз и навсегда. Поскольку великолепный мелодист и умеет находить те самые особые душевные интонации.

А вот редкие кадры - рядом с Антоновым его отец, воевавший в Великую Отечественную под Москвой, ему и его однополчанам посвящается одна из самых трогательных песен - "Снегири".

Юрий Антонов - из перфекционистов. Его коллективы всегда играли на лучших музыкальных инструментах. И ему всегда было важно, о чём он поет. Работал почти со всеми знаменитыми поэтами-песенниками. А вот текст любимой многими "Анастасии" ему принес ученый-биофизик Леонид Гендель-Фадеев, в свободное от работы время сочинявший стихи. Написал в ресторане Дома композиторов на салфетке. Антонов спрятал её в карман.

Он собирал стадионы, выпускал пластинки рекордными миллионными тиражами. И сейчас любим и популярен. А свои юбилеи обычно отмечает концертами. А еще Юрий Антонов всё собирается написать книгу о своей жизни и если обещание сдержит, она наверняка получится захватывающей. И философской - как его песни.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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