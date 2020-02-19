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Москва резко сократила вложения в американские госбумаги

08:34
  • среда
  • 19 февраля 2020

За месяц сумма сократилась на полтора миллиарда

Полтора миллиарда долларов – на такую сумму снизились только за последний месяц 2019 года вложения России в американские государственные бумаги. Сейчас на балансе Москвы осталось гособлигаций США на 9,9 миллиардов в американской валюте.
Россия за год сократила вложения в американские облигации на млрд

По данным Министерства финансов Соединенных Штатов, существенное сокращение вложений России в американский государственный долг началось весной прошлого года. К апрелю уровень таких средств уменьшился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов. А уже к маю эта цифра составила 14,9 миллиарда валюты.

Как сообщают в американском финансовом ведомстве, за 4 месяца, предшествовавшие декабрю, российские вложения немного увеличились. В частности, в ноябре Москва повысила уровень до 11,49 миллиарда долларов. Однако в последний месяц года резко снизила этот показатель, передает ТАСС.

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