ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ты у меня ещё юная и задорная": Денис Клявер опубликовал фото с 70-летней мамой

09:58
  • среда
  • 19 февраля 2020

Вдова Ильи Олейникова прекрасно выглядит

Мама Дениса Клявера и вдова Ильи Олейникова Ирина Викторовна отметила 17 февраля 70-летие. Певец трогательно поздравил ее в соцсети.
Певцов опубликовал милое фото с 91-летней мамой

"Мамуля! Бесценно видеть твои сияющие глаза!!! Как ты искренне радуешься каждому поздравлению и знаку внимания в свой адрес", - обратился певец к Ирине.

Экс-солист группы "Чай вдвоем" выложил в Instagram фото, сделанное во время банкета. На снимке Денис приобнял широко улыбающуюся Ирину Викторовну.

Клявер подчеркнул, что годы над ней не властны. "Глядя на тебя, понимаешь, что истинный возраст - это точно не дата в паспорте, а состояние души! Какая же ты у меня ещё юная и задорная", - написал он.

Музыкант пожелал маме крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и вдохновения. Кроме того, Клявер поблагодарил подписчиков, которые отправили поздравления Ирине Викторовне.

Ирина Викторовна овдовела в 2012 году. Ее муж артист, звезда "Городка" Илья Олейников умер от рака.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Денис Клявер
Денис Клявер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.