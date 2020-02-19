"Ты у меня ещё юная и задорная": Денис Клявер опубликовал фото с 70-летней мамой

Вдова Ильи Олейникова прекрасно выглядит

Мама Дениса Клявера и вдова Ильи Олейникова Ирина Викторовна отметила 17 февраля 70-летие. Певец трогательно поздравил ее в соцсети.

"Мамуля! Бесценно видеть твои сияющие глаза!!! Как ты искренне радуешься каждому поздравлению и знаку внимания в свой адрес", - обратился певец к Ирине.

Экс-солист группы "Чай вдвоем" выложил в Instagram фото, сделанное во время банкета. На снимке Денис приобнял широко улыбающуюся Ирину Викторовну.

Клявер подчеркнул, что годы над ней не властны. "Глядя на тебя, понимаешь, что истинный возраст - это точно не дата в паспорте, а состояние души! Какая же ты у меня ещё юная и задорная", - написал он.

Музыкант пожелал маме крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и вдохновения. Кроме того, Клявер поблагодарил подписчиков, которые отправили поздравления Ирине Викторовне.

Ирина Викторовна овдовела в 2012 году. Ее муж артист, звезда "Городка" Илья Олейников умер от рака.

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