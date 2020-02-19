Первая жена экс-короля Малайзии пригрозила скормить Воеводину львам

Модель старается быть на виду ради безопасности
"Мисс Москва-2015" и бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала об угрозах в свой адрес.
27-летняя россиянка опасается за свою жизнь, поскольку ее сын от Мухаммада V якобы может претендовать на малазийский престол. По словам Воеводиной, ей предлагали деньги за то, чтобы она молчала об отношениях с бывшим королем. Она отказалась, так как это не гарантировало ей безопасность.
"Друг посоветовал мне быть на виду, потому что были случаи в Малайзии, когда принца другого штата обвинили в убийстве эстонской модели", - рассказала Оксана Воеводина на шоу "Док-ток".
Модель получает не только анонимные угрозы. Воеводиной и ее отцу пишет бывшая жена Мухаммада V - жительница Чехии по имени Жанна, о существовании которой россиянка узнала через два дня после свадьбы. Оказалось, что экс-король Малайзии состоял с Жанной в браке, но развелся в 2015 году. Несмотря на это, мужчина поддерживал с ней отношения.
Ревнивая женщина грозила, что скормит Оксану хищникам. "Я брошу ее в клетку со львами! Симба очень голоден! Оксана может стать королевой общественных туалетов в Келантане, нам не хватает уборщиц", - писала чешка про Оксану Воеводину.
Напомним, Воеводина и Мухаммад V поженились в 2018 году, но развелись уже через девять месяцев. Бывший король Малайзии улетел на родину, бросив возлюбленную с сыном. По некоторым данным, он сомневается, что является отцом ее ребенка.
С 2016 по 2019 год Мухаммад V занимал пост верховного правителя Малайзии. Он добровольно сложил с себя полномочия. Сейчас он возглавляет султанат Келантан.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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