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Топливные баки Boeing 737 MAX оказались складом ветоши

08:58
  • среда
  • 19 февраля 2020

Компания начала проверку всех самолетов серии

Сотрудникам корпорации Boeing придется проверить более 400 новых лайнеров 737 MAX. Проверка назначена после того, как в топливных баках нескольких самолетов нашли посторонние предметы.
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Агентство Bloomberg ссылается на служебный циркуляр, в котором генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс называет такое положение вещей "абсолютно недопустимым". В баках нашли фрагменты инструментов и ветошь. Чтобы убедиться, что в емкостях других самолетов серии не осталось какого-нибудь мусора, запланированы дополнительные инспекции, ревизии и проверки.

Boeing приостановил полеты лайнеров модели 737 MAX с марта прошлого года. Причина – две катастрофы, в которых погибли в общей сложности 346 человек. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте потерпел крушение лайнер Ethiopian Air. Предполагают, что авария произошла из-за сбоя в одной из программ.

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