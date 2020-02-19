Потерявший шасси самолет приземлился в Торонто (видео)

Лайнер встречали пожарные и спасатели

Пожарные машины и спасатели были стянуты к месту посадки самолета канадской авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто. Лайнер приземлялся без одного из колес шасси.

На борту Airbus A319 находились 120 пассажиров и пятеро членов экипажа. Самолет прибыл в Торонто из Нью-Йорка. Одно из шести колес шасси под правым крылом отвалилось у него еще во время взлета.

Как сообщил телеканал CTV, пилот при заходе на посадку запросил безопасный коридор. К счастью, услуги встречавших лайнер пожарных и спасателей не потребовались, никто не пострадал.

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