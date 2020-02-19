Поступок Стриженовых по отношению к Заворотнюк вызвал восхищение

Для актрисы и ее мужа этот год стал настоящим испытанием
Екатерина и Александр Стриженовы выразили свою поддержку актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием. Они передали ей и ее супругу Петру Чернышеву статуэтку, полученную на церемонии вручения премии "Пара года".
Стриженовых уже несколько раз признавали парой года, причем приз они получали из рук Заворотнюк и Чернышева, которые были ведущими этого мероприятия. "Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре и все сегодняшние номинации посвятим ребятам", - сказал Александр Стриженов на видео, опубликованном в Instagram его жены.
"Есть пара, для которой этот год стал настоящим испытанием", - написала в соцсети Екатерина Стриженова. Телеведущая добавила, что они с супругом передали Заворотнюк полученную статуэтку.
Поклонники звездной пары безоговорочно одобрили их поступок. Многие поспешили выразить свое восхищение.
- Очень по-человечески.
- Катенька, Вы умница большая, и Ваш поступок вызывает уважение.
- Не перестаете восхищать в этом злом, жестоком мире.
- Екатерина, Ваша пара всем пример.
- Снимаю шляпу.
Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Как рассказали коллеги ее мужа, звезда борется с раком. Семья Заворотнюк подтвердила, что она проходит лечение, но никаких подробностей не сообщает.
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк поженились в 2008 году. Через 10 лет у них появилась дочь Мила.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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