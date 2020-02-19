Поступок Стриженовых по отношению к Заворотнюк вызвал восхищение

Для актрисы и ее мужа этот год стал настоящим испытанием

Екатерина и Александр Стриженовы выразили свою поддержку актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием. Они передали ей и ее супругу Петру Чернышеву статуэтку, полученную на церемонии вручения премии "Пара года".

Стриженовых уже несколько раз признавали парой года, причем приз они получали из рук Заворотнюк и Чернышева, которые были ведущими этого мероприятия. "Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре и все сегодняшние номинации посвятим ребятам", - сказал Александр Стриженов на видео, опубликованном в Instagram его жены.

"Есть пара, для которой этот год стал настоящим испытанием", - написала в соцсети Екатерина Стриженова. Телеведущая добавила, что они с супругом передали Заворотнюк полученную статуэтку.

Поклонники звездной пары безоговорочно одобрили их поступок. Многие поспешили выразить свое восхищение.

- Очень по-человечески.

- Катенька, Вы умница большая, и Ваш поступок вызывает уважение.

- Не перестаете восхищать в этом злом, жестоком мире.

- Екатерина, Ваша пара всем пример.

- Снимаю шляпу.

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Как рассказали коллеги ее мужа, звезда борется с раком. Семья Заворотнюк подтвердила, что она проходит лечение, но никаких подробностей не сообщает.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк поженились в 2008 году. Через 10 лет у них появилась дочь Мила.

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