ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Роструде рассказали об оплате дополнительных выходных

10:03
  • среда
  • 19 февраля 2020

Тема актуальна в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня

Россиянам объяснили, как оплачивается дополнительный выходной. В феврале и марте – две сокращенные рабочие недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Как отметили в Роструде, работодатель может дать еще один свободный день – предшествующий праздникам.
Россиянам могут дать еще один выходной из-за поправок в Конституцию

В ведомстве пояснили, что рабочие пятницы 21 февраля и 6 марта не будут сокращенным днем – по закону, рабочий день сокращается на час только в том случае, если он предшествует непосредственно празднику. В то же время, работодатель может по своей инициативе предложить сотруднику дополнительный "отгул".

Для этого руководство компании издает локальный нормативный акт. "Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", - объяснили в Роструде "Российской газете".

Вопрос оплаты этого дня каждый работодатель решает самостоятельно. Так что надо помнить: в некоторых случаях лишний выходной день может отразиться на заработной плате.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подготовка к 8 марта
Подготовка к 8 марта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.