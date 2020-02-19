В Роструде рассказали об оплате дополнительных выходных

Тема актуальна в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня

Россиянам объяснили, как оплачивается дополнительный выходной. В феврале и марте – две сокращенные рабочие недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Как отметили в Роструде, работодатель может дать еще один свободный день – предшествующий праздникам.

В ведомстве пояснили, что рабочие пятницы 21 февраля и 6 марта не будут сокращенным днем – по закону, рабочий день сокращается на час только в том случае, если он предшествует непосредственно празднику. В то же время, работодатель может по своей инициативе предложить сотруднику дополнительный "отгул".

Для этого руководство компании издает локальный нормативный акт. "Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", - объяснили в Роструде "Российской газете".

Вопрос оплаты этого дня каждый работодатель решает самостоятельно. Так что надо помнить: в некоторых случаях лишний выходной день может отразиться на заработной плате.

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