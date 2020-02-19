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"Как пионерский лагерь": россияне рассказали о карантине в Тюмени

11:44
  • среда
  • 19 февраля 2020

Из Уханя их эвакуировали спецбортом Минобороны

Два гражданина России в среду покинули круизный лайнер "Даймонд Принсесс" (Diamond Princess), стоящий на карантине в порту Иокогамы. Японские власти разрешили сойти на берег тем, кто официально признан не инфицированным коронавирусом нового типа. Ещё двое наших соотечественников находятся в больнице. Всего на борту судна было 24 туриста из России. Тем временем в Москву сегодня прибыл самолёт с пассажирами из китайского города Ухань, которые 14 дней провели на карантине под Тюменью.
Что известно о заразившемся коронавирусом россиянине

Это была долгая дорога домой – признаются пассажиры, прилетевшие из Тюмени, после двухнедельного карантина.  Делятся впечатлениями. В аэропорту "Шереметьево" эвакуированных из Уханя людей встречают родные. Говорят, что очень волновались и ждали, передает "ТВ Центр".

Российских граждан и граждан еще нескольких стран из Уханя эвакуировали спецбортом Министерства обороны России. 144 человека разместили в Тюменском санатории, где были созданы комфортные условия. Врачи круглосуточно  наблюдали за состоянием здоровья. Но относились к ним не как к пациентам, а как к гостям.

Гостям санатория было предписано находиться у себя в номере. Журналы, книги, скоростной интернет - в свободном доступе. Кое-кто сделал из карантина реалити-шоу. Разумеется со счастливым концом. Состояние здоровья всех 144-х человек опасений у врачей не вызывает. Российские тесты на коронавирус доказали свою эффективность.

62 человека отправили авиарейсом в Москву. Остальных, кто предпочел поезда, будут отвозить на вокзал ко времени отправления. Кто-то принял решение на несколько дней задержаться в Тюмени, чтобы познакомиться с гостеприимным городом.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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