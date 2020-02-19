Небензя в ООН осадил процитировавшего Евтушенко представителя Украины

В Нью-Йорке на заседании Совбеза обсудили резкое обострение ситуации в Донбассе

Минские соглашения остаются единственной надеждой украинцев на мир, и Москва выступает против попыток Киева саботировать их исполнение. Об этом заявил наш постпред при ООН Василий Небензя.

Это заседание Совета Безопасности ООН должно было быть приурочено к пятилетию подписания Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, передает "ТВ Центр". Но пришлось созывать экстренную встречу после того, как накануне украинские силовики предприняли массированный обстрел Луганской области. Факт серьезного нарушения перемирия в ходе заседания признали эксперты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине - более 2300 разрывов снарядов в течение нескольких часов. Так Киев отметил знаковую дату. Хотя, по сути, саботирует Минские договорённости все эти годы, выполняя из 13 пунктов лишь два - о работе контактной группы и мониторинговой миссии ОБСЕ.

"На волну саботажа "Минска" настроены и многие влиятельные украинские чиновники. И уже открыто противоречат декларировавшейся в Париже президентом Зеленским политической воле к урегулированию. Только за последние дни мы услышали от господина Кривоноса, заместителя секретаря СНБО, что ВС Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса. А министр обороны Загороднюк выступил против разведения по всей линии соприкосновения потому, что это, якобы, цитата, "противоречит самой сути Минских соглашений", - сказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Василий Небензя заранее попросил выступающих избегать повторения избитых постулатов о якобы российской агрессии игнорировании договорённостей Москвой. Но представителю Украины как раз кроме этого сказать было нечего. Впрочем, Сергей Кислица все же попытался быть оригинальным и, перейдя на русский, процитировал стихи Евтушенко. Конечно, в своей интерпретации.

"Хотят ли русские войны, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И вам ответят их сыны, хотят ли русские войны? Я тут подумал, что ответом на вопрос, хотят ли русские войны, станет парад 9 мая на Красной площади, когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники? Я хочу закончить вопросом к российскому представителю: так хотят ли русские войны", - отметил министр иностранных дел Украины.

"Сергей Олегович, я рад, что вы интересуетесь русской поэзией. Но это неудивительно. Мы все с вами происходим из одной страны и, наверное, учили одни уроки в школе. Поправить хочу. Вы одну строчку пропустили. И еще неизвестно, какие портреты в Киеве 9 мая в день нашей общей победы понесут. И вообще, будет ли парад. А так, мы много сегодня чего услышали. На все не ответишь, но не услышали ничего нового. Все по-прежнему. Одни и те же песни. Вы призываете Москву выполнить Минские соглашения. Но к Киеву почему-то эти призывы не обращаете", - сказал Небензя.

Василий Небензя напомнил, что ровно год назад, после созыва аналогичного заседания представлявший Украину Владимир Ельченко называл встречу "крайне важной".

Теперь же, когда власть в Киеве сменилась, оценка украинского МИДа была следующей: "трюк российской дипломатии с целью формирования параллельной политической реальности". А накануне на заседании СНБО после очередного обстрела жителей непризнанных республик, президент Зеленский заявил, что Украина, оказывается, уверенно приближается к прекращению войны и миру в Донбассе.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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