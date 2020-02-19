К руководителям секты "Орден Пути" пришли с обысками (видео)

Кто и как обманывал людей?

Магия за миллионы рублей. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят обыски по делу о мошенничестве в эзотерической организации "Орден пути". Аферисты называли себя магистрами и требовали за свои мистические услуги внушительные суммы денег.

Открыв дверь в эту квартиру, оперативники не сразу поняли, куда попали: то ли в магазин сувениров, то ли в музей оккультных наук, передает "ТВ Центр". Повсюду - таинственные подвески, статуэтки, книги о магической вселенной и целая коллекция полудрагоценных камней.

Эта комната — лишь один из нескольких филиалов тайного общества мистического толка под названием "Орден пути". Его участники - они называют себя магистрами - посвящали всех желающих в тайны магических ритуалов и обучали дару ясновидения, телепатическому общению и проникновению в подсознание. Правоохранители предпочитают называть "Орден пути" сектой, а ее магистров — мошенниками. За свои услуги они брали с доверчивых адептов весьма недешево.

За деятельностью секты сотрудники полиции и Центра по борьбе с экстремизмом следили больше года. Проверка показала, что организация, через которую проходили такие серьезные суммы, официально не зарегистрирована. По предварительным данным, секта образовалась в Петербурге в 2006-м году — сначала как группа психологических тренингов и консультаций для людей, потерявших ориентир в жизни. Но постепенно сообщество разрослось до целого Ордена. Обыски накануне прошли даже в элитном конном клубе за городом — дорогие лошади, оружие, все та же мистическая символика. Здесь, по данным оперативников, у магистров было так называемое "место силы".

Следователям уже удалось выяснить, что вступить в Мистический орден мог не любой желающий, а только люди с высшим образованием. Которые к тому же должны приобрести у магистров некий "защитный купол" - энергетическое поле, которое якобы охраняет владельца от негативных воздействий извне. Его цена начиналась от 20 тысяч евро - это для физических лиц, для коммерческих организаций в десятки раз дороже.

Но и это не всё - силу "защитных куполов" необходимо было поддерживать - конечно, тоже за деньги. Ведь невидимые нити со вселенной удерживают ни много ни мало специальные посланники на монастырском острове Валаам. По данным следствия, выручка магистров исчисляется миллионами рублей. Предполагаемая организатор магического сообщества - женщина с двойным гражданством. Как пишут в некоторых СМИ, гражданка России и Литвы Гайва Тихомирова. Вместе с ней работают её сын и дочь, и еще пятеро помощников. Все они пока находятся в статусе подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается, но продолжается и магия. На официальном сайте эзотерического общества "Орден Пути" размещено предупреждение о мошенниках. И о том, что "некая Гайва Тихомирова" в Ордене никогда не состояла. Само сообщество по-прежнему набирает адептов и готово к сотрудничеству.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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