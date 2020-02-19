Мощная метель в российском городе попала на видео

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы

Пробки в 10 баллов, перекрытые дороги и многочисленные аварии. На Башкирию обрушилась мощная метель. Сразу несколько населённых пунктов оказались полностью заблокированы, передает "ТВ Центр".

На дорогах образовались заносы и гололёд. Автомобилисты не могли выехать самостоятельно, на помощь пришли сотрудники МЧС. Коммунальные службы Уфы переведены на усиленный режим работы.

На расчистку улиц в среду вышли более тысячи человек. В регионе продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до вечера.

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