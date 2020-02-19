ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощная метель в российском городе попала на видео

11:56
  • среда
  • 19 февраля 2020

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы

Пробки в 10 баллов, перекрытые дороги и многочисленные аварии. На Башкирию обрушилась мощная метель. Сразу несколько населённых пунктов оказались полностью заблокированы, передает "ТВ Центр".
Сюрпризы погоды: шторм в Петербурге и аномальное тепло в Москве

На дорогах образовались заносы и гололёд. Автомобилисты не могли выехать самостоятельно, на помощь пришли сотрудники МЧС. Коммунальные службы Уфы переведены на усиленный режим работы.

На расчистку улиц в среду вышли более тысячи человек. В регионе продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до вечера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Метель
Метель
Сотрудники МЧС работают во время снегопада на трассе
Сотрудники МЧС работают во время снегопада на трассе
ДТП, как следствие снегопада
ДТП, как следствие снегопада
Работа МЧС во время снегопада
Работа МЧС во время снегопада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.