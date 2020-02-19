ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Провоцирует рак: диетолог предупредила любителей арахиса

10:45
  • среда
  • 19 февраля 2020

Грецкие орехи гораздо полезнее

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что арахис может провоцировать возникновение цирроза и рака печени. 
Установлен механизм воздействия зеленого чая на рак

"Арахис часто называют земляным орехом, он растет в земле, в сырости, которая, в свою очередь, способствует развитию грибка и плесени, которые могут поражать в том числе клетки печени. Поэтому арахис может провоцировать развитие болезней - начиная от цирроза, заканчивая раком печени", - сообщила Соломатина, добавив, что арахис зачастую бывает заражен анатоксином.

По ее словам, арахис ошибочно причисляют к орехам. На самом деле он относится к семейству бобовых. 

Самым полезным орехом Елена Соломатина назвала грецкий орех, в котором много белка, йода и полиненасыщенных жирных кислот. К тому же это единственный орех, содержащий омега-3. 

Пользу организму приносят также бразильский орех, сладкий миндаль, фундук, кедровые орешки. Врач посоветовала ежедневно съедать 30-50 граммов орехов. "Грецких орехов в день достаточно съедать около трех", - цитирует ее "Вечерняя Москва"

Елена Соломатина рекомендовала отказаться от соленых орешков, поскольку соль задерживает жидкость в организме и провоцирует гипертонию. 

Видео: выпуск программы "Естественный отбор" про орехи

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Орехи
Орехи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.