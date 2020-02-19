Провоцирует рак: диетолог предупредила любителей арахиса

Грецкие орехи гораздо полезнее

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что арахис может провоцировать возникновение цирроза и рака печени.

"Арахис часто называют земляным орехом, он растет в земле, в сырости, которая, в свою очередь, способствует развитию грибка и плесени, которые могут поражать в том числе клетки печени. Поэтому арахис может провоцировать развитие болезней - начиная от цирроза, заканчивая раком печени", - сообщила Соломатина, добавив, что арахис зачастую бывает заражен анатоксином.

По ее словам, арахис ошибочно причисляют к орехам. На самом деле он относится к семейству бобовых.

Самым полезным орехом Елена Соломатина назвала грецкий орех, в котором много белка, йода и полиненасыщенных жирных кислот. К тому же это единственный орех, содержащий омега-3.

Пользу организму приносят также бразильский орех, сладкий миндаль, фундук, кедровые орешки. Врач посоветовала ежедневно съедать 30-50 граммов орехов. "Грецких орехов в день достаточно съедать около трех", - цитирует ее "Вечерняя Москва".

Елена Соломатина рекомендовала отказаться от соленых орешков, поскольку соль задерживает жидкость в организме и провоцирует гипертонию.

Видео: выпуск программы "Естественный отбор" про орехи

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