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Россиян предупредили о серьезной опасности недосыпания

10:35
  • среда
  • 19 февраля 2020

Сон необходим организму для "ремонта"

Сон необходим организму человека для "ремонта". Хроническое недосыпание может нанести здоровью непоправимый вред, утверждают медики.
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"Сон нужен, чтобы каждую ночь "ремонтировать" наш организм. Если много ночей не "чинить" организм, то начинают накапливаться разные патологии вроде ожирения, диабета, проблем с сердцем и так далее", — пояснил завлабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности РАН Владимир Дорохов.

Эксперт признает, что, сокращая длительность сна, можно увеличить время, необходимое для работы. Однако к таким методам можно прибегать лишь эпизодически. Если же экономия на сне входит в привычку, это чревато разными заболеваниями.

По мнению специалиста, истории о том, что исторические личности вроде Наполеона Бонапарта, Леонардо да Винчи, Александра Македонского мало спали – и именно этим объясняется их высокая продуктивность - могут оказаться мифом. Дорохов подчеркивает, что хронический недосып наносит непоправимый вред здоровью, пишут "Известия".

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