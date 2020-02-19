Россиян предупредили о серьезной опасности недосыпания

Сон необходим организму для "ремонта"

Сон необходим организму человека для "ремонта". Хроническое недосыпание может нанести здоровью непоправимый вред, утверждают медики.

"Сон нужен, чтобы каждую ночь "ремонтировать" наш организм. Если много ночей не "чинить" организм, то начинают накапливаться разные патологии вроде ожирения, диабета, проблем с сердцем и так далее", — пояснил завлабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности РАН Владимир Дорохов.

Эксперт признает, что, сокращая длительность сна, можно увеличить время, необходимое для работы. Однако к таким методам можно прибегать лишь эпизодически. Если же экономия на сне входит в привычку, это чревато разными заболеваниями.

По мнению специалиста, истории о том, что исторические личности вроде Наполеона Бонапарта, Леонардо да Винчи, Александра Македонского мало спали – и именно этим объясняется их высокая продуктивность - могут оказаться мифом. Дорохов подчеркивает, что хронический недосып наносит непоправимый вред здоровью, пишут "Известия".

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